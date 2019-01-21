تنفيذًا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تضافر كافة الجهود بين جميع المؤسسات والهيئات والجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظات لاسترداد أملاك الدولة وفرض سيادة الدولة على أراضيها، أكد الدكتور مموح غراب، محافظ الشرقية، على أن الأسبوع الأول للموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالشرقية، شهد إزالة 146 حالة تعدي بمساحة 33 فدان ونصف بمراكز ومدن "بلبيس – القُرين – أبو كبير – ههيا – الحسينية – الزقازيق – منيا القمح".

وأوضح المحافظ، أنه لا تهاون مع أي متعدٍ على أملاك الدولة، مؤكدا بأن الوقت قد كي تستعيد الدولة المصرية هيبتها مرة أخرى، باسترداد أراضيها المنهوبة منذ زمن دون شرعية أو قانونية، وأن الشرقية تنفذ بكل صرامة وحسم إزالة التعديات على أملاك الدولة في موجتها الثانية عشر.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن ما حدث في مركز أولاد صقر من اعتراض للأهالي على تنفيذ القانون، ومحاولة منع قوات الشرطة والتنفيذين من أداء مهمتهم واسترداد أملاك الدولة، لن يقصينا عن تنفيذ واجبنا الوطني نحو الدولة المصرية، حيث أن ما نقوم به من استرداد للأراضي وإرجاعها إلى جهات الولاية عليها هو حق أصيل من حقوق الشعب.

وشدد غراب، على أن الاجتماع الأخير مع المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع المحافظين، حمل تأكيدات واضحة بالاسترداد السريع لأراضي الدولة المنهوبة وإتاحه الفرصة لإقامة مشروعات خدمية وتنموية واستثمارية عليها لتعود بالنفع على المحافظة ومواطنيها.