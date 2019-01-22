رئيس الوزراء السوداني يفتتح معرض الخرطوم الدولي بمشاركة مصر

افتتح رئيس الوزراء السوداني معتز موسى، اليوم الاثنين، معرض الخرطوم الدولي في دورته السادسة والثلاثين، المقام بأرض المعارض بمنطقة "بري"، والذي تشارك فيه نحو 500 شركة محلية ودولية تمثل 14 دولة أفريقية وأوروبية وآسيوية، من بينها مصر.

وأكد وزير الصناعة والتجارة السوداني الدكتور موسى كرامة، خلال الافتتاح، على أهمية المعرض ودوره في تعزيز الانفتاح التجاري والعرض بالأسواق والمناطق الحرة على المستوى الإقليمي والدولي.

وأعرب عن أمله في توسيع النشاط الصناعي والتجاري والاقتصادي بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة، منوها إلى أن هذه الدورة تمثل منصة لعرض السلع والخدمات والمعلومات الخاصة بالتجارة والاستثمار في السودان، إلى جانب أنها تتيح فرصة كبيرة للشركات والمصانع السودانية لإبرام صفقات تجارية مع الدول والشركات الأجنبية المشاركة.

وقال إن المعارض أصبحت واحدة من الوسائل المهمة للترويج للسلع والخدمات داخلياً وخارجياً، منوهًا إلى أن الوزارة تخطط لاستغلال معرض الخرطوم الدولي للاستفادة من التكتلات الإقليمية والدولية، مثل تجمع دول الكوميسا والسوق العربية المشتركة، دعماً للاقتصاد السوداني، والمساهمة في الترويج للصادرات السودانية.

وأوضح أنه سيتم تنظيم عدة أنشطة مصاحبة للمعرض تشمل ليال فنية وثقافية، بجانب منتديات اقتصادية واجتماعية وثقافية، تتم خلالها مناقشة العديد من الأوراق المتعلقة بمستقبل الصادرات السودانية والدفع الإلكتروني ونشاط المناطق الحرة وغيرها .