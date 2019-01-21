تناولت برامج التوك شو في مساء يوم الأحد الموافق 20 يناير 2019، العديد من القضايا والحوارات، وفيما يلي تقدم الشروق الموجز اليومي لبرامج التوك شو..



• معاقبة المتهمين بقتل الطفلة المليكة بالحبس 5 سنوات

قضت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار محمد حسين عامر، الحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل من مشرفة وسائق مدرسة، لاتهامهما بالقتل الخطأ والذي تسبب في دهس الطفلة مليكة بأكتوبر أثناء توصيلها للمدرسة الخاصة بها، كما قضت المحكمة بتغريمهما 20 ألف جنيه.

وعلق أحمد صبحي، والد الطفلة مليكة ضحية دهس أتوبيس المدرسة، على الحكم، قائلًا إن تهمة القتل الخطأ لا تتناسب مع حادث دهس ابنته، متابعًا: «في إهمال جسيم من السائق والمشرفة، وبعد الحادث طلعوا على المدرسة الأول، عشان يغسلوا الدم من الباص، وتم التأخير نصف ساعة، ما أدى لوفاة البنت كان ممكن تتلحق».

وأضاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أنه فوجئ بإحالة القضية محكمة قبل استكمال تحقيقات النيابة، معقبًا: «طلبنا تفريغ كاميرات المدرسة والمستشفى لإثبات ما حدث، أنا كنت مستأمن المشرفة على حياة بنتي وبين الحضانة والمدرسة مفيش 5 دقائق، والمفروض كانت سلمت الأطفال لمشرفة الحضانة».

• انتهاء 80% من الإنشاءات بالمتحف الكبير

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم الانتهاء من نحو 80% من الإنشاءات بالمتحف المصري الكبير، متابعًا أن أعمال الترميم جارية على القطع الأثرية لتوت عنخ آمون في المتحف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأحد، أنه تم نقل حوالي 50 ألف قطعة أثرية من المقتنيات المختلفة إلى المتحف، موجهًا الشكر إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولشركات المقاولات التي تعمل بـ 3 ورديات لإنجاز مهامهم.

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• استئناف «مرسيدس» نشاطها بمصر

علق ياسر جابر، مستشار وزير التجارة والصناعة، على استئناف شركة مرسيدس لنشاطها مرة أخرى في مصر، قائلًا إن هذا الأمر يأتي بعد اللقاء المهم الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع عضو مجلس إدارة الشركة خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، أن السياسات التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، كان لها دور كبير في عودة الشركة إلى السوق المصري، مشيرًا إلى لقاء وزير الصناعة، الدكتور عمرو نصار، مع الرئيس التنفيذي لمرسيدس بمصر، توماس زورن، اليوم.

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• «التعليم» تعلق على تسريب الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن تسريب امتحانات الصف الأول الثانوي بنظام الكتاب المفتوح دور يناير، وأكدت وزارة التعليم على عدم احتساب درجات الامتحان التجريبي في المجموع النهائي للطلاب.

وبهذا الشأن أكدت علقت أمينة خيري، المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان تجريبي ولا تحسب درجاته ضمن الدرجات النهائية للطالب.

وأوضحت في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أن تسريب البعض للامتحانات التجريبية يعد إهدارًا للوقت والمجهود، متابعة: «الطلاب اللي معتمدة على التسريب هتخسر أنها تجرب نفسها استعدادًا للامتحان النهائي اللي مش هيكون فيه أي تسريب، والعبرة بالخواتيم».

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• حملات مقاطعة السيارات «خليها تصدي»

أكد المهندس أحمد عبد المعز، مؤسس حملة «خليها تصدي زيرو جمارك»؛ لمواجهة ارتفاع أسعار السيارات، أن الحملة لا تهدف إلى تعطيل الاقتصاد القومي.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أن الهدف من الحملة مواجهة ارتفاع أسعار السيارات واستغلال وجشع التجار، متابعًا: «التاجر بيقول عندي مصاريف تشغيل وإنتاج متهددنيش بالنقطة دي المصاريف برة أعلى».

وأشار إلى وصول أعضاء الحملة على الإنترنت إلى 630 ألف عضو، نافيًا ما يتردد بشأن تهديد بعض الموزعين لأعضاء الحملة التي تستهدف مقاطعة شراء السيارات.

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• انتقادات مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح

قال الإعلامي عمرو أديب، إن «الناس حاطة نقرها من نقر الجامع والكاتدرائية كأننا أنشأنا كباريهات»، موضحًا أن مشروع العاصمة الإدارية أكبر من دول قائمة بأكملها، وعمره 20 عامًا.

وأضاف في برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أن العاصمة الإدارية ليست فللًا أو عمارات فقط، ولكنها تحتوي على وحدات إسكان اجتماعي ومباني إدارية ووزارات تعمل من أجل المصريين، متابعًا: «الموضوع أكبر من احتفالية وكنيسة ومسجد، وهذا المشروع يجذب الكثير من الاستثمارات».

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• أول ظهور تلفزيوني للإعلامي إبراهيم عيسى بعد فيلم الضيف

قال الكاتب والروائي إبراهيم عيسى، إن فيلم «الضيف» ليس العمل التالي لفيلم «مولانا»، متابعًا أنه كان من المقرر أن يظهر قبله فيلم «الفهد» وهو عن سيرة علي الزيبق، ومن بطولة عمرو سعد، لكن تأجل عرضه.

وكشف، خلال لقائه مع برنامج «المصري أفندي»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، عن كتابته لسيناريو فيلمين آخرين، الأول تاريخي عن مذبحة القلعة، والآخر بعنوان «صاحب المقام».

وتابع أنه لن يعمد إلى كتابة سيناريو لفيلم عن رواية له، سيرًا على نهج الكاتب نجيب محفوظ في هذا الشأن، معقبًا: «أنا أكتب للسينما مباشرة، وممكن أكتب سيناريو عن رواية لكاتب آخر».

وأوضح أنه يتمنى أن يكتب سيناريو لفيلم مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، متابعًا: «عندي طموح كبير أحول واحدة من قصصه إلى فيلم سينمائي، لأنه ظلم سينمائيًا، والسينما المصرية مقصرة في حقه تقصير رهيب».