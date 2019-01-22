بولندا: مؤتمر «وارسو» يمكن أن يُسهم في التوصل لاتفاقية دولية للحد من طموحات إيران النووية

أعرب وزير الخارجية البولندى ياسيك شيزابوتوا شيز عن اعتقاده بأن المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط، المقرر أن تستضيفه بلاده الشهر المقبل، يمكن أن يُسهم في إنهاء حالة الجمود الراهنة بشأن التوصل إلى اتفاقية دولية للحد من طموحات إيران النووية.

وأكد أن عدم دعوة إيران للمشاركة في المؤتمر يرجع إلى أنها سوف تشكل عقبة خلال أعماله.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في وارسو في 13 و 14 فبراير المقبل، برعاية الولايات المتحدة وبولندا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن وزير الخارجية البولندى ياسيك شيزابوتوا شيز قوله إن إيران تستخدم لغة من الصعب قبولها، ومن ثم فإنها سوف تشكل عقبة خلال المحادثات.

وكانت إيران احتجت على عقد هذا المؤتمر، معتبرة أياه "خطوة عدائية".