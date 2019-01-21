30 صاروخا مجنحا وقنابل موجهة في 3 غارات إسرائيلية على سوريا

أدرعي: مضادات القبة الحديدية في الجولان اعترضت صاروخا من الأراضي السورية

3 غارات إسرائيلية على فيلق إيراني تقتل 4 جنود سوريين وتصيب 6 آخرين



أعلن المركز الروسي الوطني لإدارة الدفاع، اليوم الاثنين، مقتل 4 جنود سوريين وإصابة 6 آخرين، إثر القصف الإسرائيلي على سوريا.

وأوضح المركز في بيانه صباح اليوم أن "طائرات حربية إسرائيلية شنت في ساعة مبكرة من الصباح 3 غارات على سوريا من جهة غربية جنوبية، ووقعت أضرار جزئية في البنية التحتية لمطار دمشق الدولي".

وأضاف بيان وزارة الدفاع أن "سلاح الدفاع الجوي السوري دمر أكثر من 30 صاروخا من الصواريخ المجنحة والقنابل الموجهة خلال تصديه للغارات الإسرائيلية" وفقا لما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية الرسمية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي" في وقت سابق من اليوم، إن "المقاتلات الحربية شنت غارات داخل الأراضي السورية ضد أهداف عسكرية تابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وضد بطاريات دفاع جوي سورية، وذلك ردا على إطلاق صاروخ من سوريا على منطقة شمال هضبة الجولان، واعترضت الصاروخ مضادات القبة الحديدية الإسرائيلية".