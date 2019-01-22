مقتل وإصابة 410 مواطنين يمنيين جراء ارتكاب الحوثيين 688 خرقا في الحديدة

أفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" اليوم الاثنين، بأن مليشيات الحوثي الانقلابية قتلت وأصابت 410 مواطنين يمنيين وارتكبت 688 خرقا في محافظة الحديدة، منذ سريان الهدنة في المدينة خلال الفترة 18 ديسمبر الماضي حتى 19 يناير 2019.

ونقل الموقع عن تقرير لخلية التنسيق في مركز العمليات المتقدم بمحور الحديدة قوله إن هذه الخروقات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية أدت إلى مقتل 48 مواطنا وإصابة 362 آخرين جراحات بعضهم خطيرة.

وأوضح التقرير أن الخروقات الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة وتستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة ومواقع الجيش، مؤكدا أن الميليشيا مستمرة في تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زراعة الألغام وحفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسية.

وأشار إلى أن المليشيا تهدف من خلال هذه الخروقات المتزايدة إلى استفزاز قوات الجيش والتحالف العربي في تعمد واضح منها لإفشال اتفاق ستوكهولم.

ودعا التقرير مكتب المبعوث الأممي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة والجدية للضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية، لتتوقف فورا عن هذه الانتهاكات والخروقات والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بخصوص الحديدة.