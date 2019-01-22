فشل انتقال صبري رحيل إلى بيراميدز

أعلن وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، عن فشل انتقال صبري رحيل لاعب زعيم الثغر، إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

فخلال تصريحات تلفزيونية، أكد وليد صلاح الدين أن الصفقة لم تتم بسبب رفض بيراميدز الاستغناء عن أحمد توفيق لصالح الاتحاد السكندري بشكل نهائي.

وقال صلاح الدين: "تم تعديل الصفقة، صبري رحيل مستمر مع الاتحاد ولن ينتقل لبيراميدز، وجاء ذلك بسبب تعديلات في خطة الفريق بالميركاتو الشتوي، و وتحديدًا في الصفقة التبادلية ".

وأضاف: "التعديل حدث بسبب تمسك حسام حسن المدير الفني لبيراميدز، بعودة أحمد توفيق بعد 6 أشهر عند إنتهاء إعارته، ورفض الاستغناء عنه نهائيًا، لذلك قررنا الابقاء على صبري".