قال الكاتب والروائي إبراهيم عيسي، ومؤلف فيلم «الضيف»، إن مخرج الفيلم يعتبر ملكه وصاحبه وسيده، بينما يمكن اعتبار المؤلف محرضًا على الإبداع.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «المصري أفندي»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، والذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، مساء أمس الأحد: «المؤلف هو اللي بيقدم الصلصال اللي بيشكله المخرج بزوايا الكاميرا وحركة الممثلين»، موضحًا أن مشاركته في الفيلم تعتير تشاورية فقط.

وتابع: «صناعة الفيلم بكل تفاصيلها تعود إلى مخرج الفيلم»، مشيرًا إلى أن مخرج الفيلم هادي الباجوري، طلب منه تعديل بعض العناصر في السيناريو، من أجل تكثيف الحوار على سبيل المثال.

وذكر في هذا السياق أنه شارك وساعد في اختيار الممثلين، ومن ذلك أنه جلس مع الفنان خالد الصاوي أثناء قراءة العمل، مشيدًا باختيار الفنان أحمد مالك للمشاركة فيه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول شاب ينزل ضيفًا على العشاء لدى أسرة الدكتور يحيى حسين التيجاني، بدعوة من ابنته التي تحب هذا الفتى، ثم تتحول الزيارة إلى حوار فكري ثري بين صاحب المنزل ذو الأفكار التنويرية في مواجهة الضيف.

ويُذكر أن فيلم «الضيف»، بطولة الفنان خالد الصاوي، وأحمد مالك، وجميلة عوض، وشرين رضا، ومحمد ممدوح، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج هادي الباجوري.