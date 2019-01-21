قال الدكتور شوكت المصري، عضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ومدير الأنشطة الثقافية والفنية، إن سعر تذكرة دخول المعرض هذا العام 3 جنيهات فقط.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن جميع الرحلات المدرسية سواء من الأقاليم أو من القاهرة ستدخل المعرض مجانًا عبر الدعوات الدائمة.

وأوضح أن هناك حوالي 520 شابًا متطوعًا للعمل في معرض الكتاب هذا العام، وبعضهم سيتكفل بعملية دخول الرحلات المدرسية دون رسوم، مضيفًا كذلك أن دخول الأطفال حتى 9 سنوات للمعرض سيكون مجانًا.

وتنطلق الدورة الـ50 من معرض القاهرة الدولي للكتاب رسميًا في الثاني والعشرين من يناير الجاري، أما الافتتاح الجماهيري سيكون في الثالث والعشرين، وذلك بمقر أرض المعارض الجديدة، في التجمع الخامس، خلف مسجد المشير طنطاوي.