سكاي نيوز: قصف إسرائيلي مكثف بمحيط مطار دمشق وضواحي العاصمة

أعلنت مصادر سورية عن قيام الجيش الإسرائيلي بقصف مكثف في محيط مطار دمشق الدولي وضواحي العاصمة وريفها الجنوبي والجنوبي الغربي، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، فجر الاثنين.

وتنطلق دفاعات الجيش السوري الجوية بكثافة في محاولة لإسقاط الصواريخ الإسرائيلية، التي تستهدف مواقع ومستودعات للإيرانيين وحزب الله اللبناني، وفقًا لبيان الجيش الإسرائيلي منذ قليل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له عن استهداف فيلق القدس الإيراني داخل سوريا، محذرًا سوريا من محاولة لاستهداف القوات الإسرائيلية أو الأراضي التي يسيطر عليها.