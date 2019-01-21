الجيش الإسرائيلي: نضرب أهدافا تابعة لـ«فيلق القدس الإيراني» داخل سوريا

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أعلن المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي في وقت مبكر من اليوم الإثنين على صفحته الرسمية عبر موقع تويتر، أن الجيش الإسرائيلي يضرب أهدافا تابعة لفيلق القدس الإيراني داخل الاراضي السورية.

وحذر أفيخاي ادرعي النظام السوري من محاولة استهداف الأراضي الإسرائيلية أو قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي.

يذكر أن وكالة الأنباء السورية (سانا) ذكرت قبل قليل أن وسائط الدفاع الجوي للقوات المسلحة السورية تصدت لغارات جوية إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية.

وذكرت (سانا)، نقلا عن مصدر عسكري، أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت بكفاءة عالية لعدوان جوي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية ومنعته من تحقيق أي من أهدافه".

وقال سكان يعيشون جنوب العاصمة دمشق لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب.أ) إن "عشرات المضادات الارضية والصواريخ التابعة للجيش السوري أطلقت من منطقة غرب دمشق وجنوبها وأسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية".

وأكد السكان أن أصوات الانفجارات التي سمعت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين وعدد الصواريخ والمضادات الأرضية اليوم هي الأعنف.