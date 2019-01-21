موسكو تعرب عن استعدادها للتعامل بـ«شفافية» لإنقاذ «معاهدة الصواريخ»



أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، استعداد ( موسكو ) للتعامل بشفافية غير مسبوقة ، لإنقاذ معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وأنها ترفض بشكل مطلق مطلب (واشنطن ) قيام (موسكو ) بنزع صواريخ " 9 إم 729 " .

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي ، سيرجي ريابكوف في حديث - بثته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن روسيا اقترحت على الأمريكيين معاينة الصاروخ المثير لمخاوفهم ، رغم أن نص المعاهدة لا يلزم روسيا بذلك - حسب قوله .

وأضاف أن (موسكو ) تطلب من (واشنطن ) اتخاذ خطوات إيجابية لإزالة المخاوف الروسية مما تعتبره روسيا انتهاكات أمريكية للمعاهدة ، لافتا إلى أن الولايات المتحدة غير مستعدة لاتخاذ أي خطوات عملية للتقارب.

وقال "إنه لم يبق لديه أدنى شك في أن واشنطن قد قررت الانسحاب من المعاهدة"، مشيرا إلى أن ( موسكو ) لا تعترف بقرار (واشنطن ) الانسحاب "الأحادي " من المعاهدة.

وكان نائب المسؤول الروسي ، قد صرح - في وقت سابق - بأن بلاده مستعدة للعمل مع (واشنطن ) لحل الخلافات بشأن معاهدة الصواريخ، داعيا الجانب الأمريكي إلى التخلي عن وضع شروط مسبقة ، واستخدام لغة التهديد.