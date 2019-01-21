العاهل السعودي يعفي رئيس الطيران المدني من منصبه

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز، مساء اليوم الاثنين، أمرًا ملكيًا بإعفاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الحكيم التميمي من منصبه، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «العربية» في خبر عاجل، منذ قليل.