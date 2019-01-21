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خالد عبد الغفار: العاصمة الإدارية تضم جامعات عالمية.. ونسعى لتنشيط السياحة التعليمية

خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
دينا النجار
نشر فى : الإثنين 21 يناير 2019 - 3:15 ص | آخر تحديث : الإثنين 21 يناير 2019 - 3:15 ص

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن العاصمة الإدارية الجديدة ليست برلمانا ووحدات سكنية فقط، ولكنها تضم جامعات عالمية ليست موجودة في الكثير من دول العالم، لافتًا إلى إنشاء 6 جامعات منهم من يعمل حاليًا بالفعل.

وأضاف وزير التعليم العالي في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، أن الهدف من إنشاء جامعات أجنبية في مصر؛ لتنشيط السياحة التعليمية، واستقطاب الوافدين الذين يعانون من صعوبة الحصول على تأشيرات للتعليم في بعض الدول.

وتابع: «نسعى لتوفير جامعات للمصريين بشهادات عالمية، وجذب استثمارات جديدة، وتوفير عملة صعبة للاقتصاد المصري، فضلًا عن جذب العلماء المصريين في الخارج».

وأوضح أن هناك جامعة ألمانية تطبيقية ستُقام في العاصمة الإدارية، وأخرى يابانية وأمريكية، بالإضافة إلى العديد من الجامعات التى لم يستكمل بناؤها في مصر مثل جامعة الجلالة وجامعة الملك سلمان، وجنوب سيناء، لافتًا إلى وضع حجر الأساس في فبراير المقبل بحضور بعض الوزراء الأجانب.


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