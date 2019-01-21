متبرع مجهول يترك 160 ألف يورو بكنيسة ألمانية لمساعدة إفريقيا

ترك متبرع مجهول 160 ألف يورو على مذبح كنيسة بمقاطعة بافاريا السفلى جنوبي ألمانيا لصالح مشروعات مساعدة في إفريقيا.

وذكرت أبرشية رجنسبورج بالولاية اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن تخدم هذه الأموال عدة مشروعات بعد إجراء فحص من جانب الغرفة المالية المعنية بالأبرشية.

يذكر أن خادمة الكنيسة عثرت على هذه الأموال في الكنيسة الواقعة ببلدة "زال أن دِر دوناو" في مايو الماضي.

ولم يتم الإعلان عن هذا التبرع إلا مطلع الأسبوع الجاري.

وبحسب تقرير صحيفة "ميتل بايريشه تسايتونج" الألمانية المحلية، اكتشفت خادمة الكنيسة ظرفا يحتوي على أوراق مالية من فئة 500 يورو تحت صليب المذبح عند الإعداد لصلاة "أحد العنصرة" في عام 2018.

وقالت السيدة للصحيفة: "رأيت كثيرا من الأموال وصُعقت"، وأوضحت أنها توجهت بالأموال بعد ذلك إلى مجلس الكنيسة، حيث كان يعد القس للصلوات، وأشارت إلى أنه لم يستطع الكلام أيضا في البداية، وكان المتبرع قد دوّن على الظرف ملاحظة أن الأموال "من أجل إفريقيا".