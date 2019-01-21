برشلونة يعلن إصابة ومدة غياب ديمبلي

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن إصابة مهاجمه الفرنسي، عثمان ديمبلي في المباراة الأخيرة التي جمعت برشلونة وليجانيس، أمس الأحد في الدوري الإسباني والتي انتهت بفوز البارسا 3-1.

ونشر برشلونة عبر موقعه الرسمي بيانًا، يفيد بإصابة اللاعب بإلتواء في الكاحل بالقدم اليسرى، بعد تدخل عنيف عليه من مدافع ليجانيس، ليخرج مستبدلاً من اللقاء جراء إصابته تلك.

كما كشف الفريق الكتالوني عن مدة غيابه، والتي ستكون لمدة 15 يوماً عن الملاعب، مما يعني غيابه عن مباراتي إشبيلية في الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، والمقرر لهما 23 و30 من شهر يناير الجاري، بجانب مواجهتي جيرونا وفالنسيا بالليجا يومي 27 يناير و2 فبراير المقبل.