جامعة سوهاج تشارك بحزمة دورات تدريبية في مبادرة «صنايعة مصر»



عقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، اجتماع مع المستشار عليوه ثابت وكيل وزارة القوي العاملة بسوهاج؛ لمناقشة الاستعداد لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "صنايعية مصر"، والتي تم طرحها في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح "عزيز"، أن آليات تلك المبادرة لتأهيل شباب المحافظة لسوق العمل، ستنفذ تحت الرعاية الكاملة من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم، حيث تهدف إلى توفير برامج تدريب وتأهيل لإعداد الكوادر الفنية لمواكبة احتياجات سوق العمل من العمالة المدربة، ومنحهم شهادة معتمدة من الجامعات.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة القوي العاملة بسوهاج؛ لتنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية المختلفة لأصحاب الحرف التراثية، مثل صناعة الحرير، والسجاد، والكليم، والتلي، والحرف والمهن اليدوية، مثل النجارة والسباكة والكهرباء، وتشكيل وخراطة المعادن، تقنية اللحام والشدادات المعدنية والخشبية.

وواصل "عزيز": "التدريب سيشمل أيضًا دورات في صيانة المحمول والحاسب الآلي والأجهزة المنزلية، وصيانة ماكينات التصوير، والتبريد والتكييف، وصيانة المصاعد والتركيبات الكهربائية، إلى جانب الصناعات البترولية والطاقة المتجددة، والصوبات الزراعية، بالإضافة إلى دورات خاصة بالديكور، والتسويق الإلكتروني والتصوير الفوتوغرافي، ودورات لإعداد رجال الأمن والتخاطب والسلامة والصحة المهنية.

ووجه رئيس الجامعة، أعضاء هيئة التدريس المعنيين، بسرعة إعداد خطة لتنفيذ التدريب، وتحديد آليات التواصل مع المستفيدين، وجداول البرامج التدريبية والإعلان عن بدء توقيتات التنفيذ، والتي ستساهم بصورة كبيرة في خلق فرص عمل جديدة وخدمة وتنمية المجتمع، ورفع تنافسية الأيدي العاملة المصرية.

ومن جانبه أوضح المستشار عليوه ثابت، وكيل وزارة القوي العاملة بسوهاج، أن التدريب المهني هو أحد أعمدة الوزارة الهامة، حيث إن هناك 3 مراكز للتدريب المهني بمركز سوهاج وطهطا والكوثر، بالإضافة إلى العربات المتنقلة للقرى والنجوع، والتي سيتم استخدامها لتنفيذ الجزء العملي للدورات، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجامعة سيكون مثمر وذو مردود إيجابي ومتميز داخل المحافظة وخارجها، وخاصة أن هذه الدورات ليس فقط للتدريب، ولكن من أجل التشغيل في العديد من القطاعات، على أن يتم توفير المدربين المتخصصين من الجامعة باعتبارها بيت الخبرة، وبها آساتذة متميزيين في جميع المجالات.

حضر الاجتماع كلاً من الدكتور أحمد قاسم عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد عبد الرحيم عميد كلية التعليم الصناعي، والدكتور عنتر عبد العال مدير التخطيط والتوظيف بالجامعة، والدكتورة صباح صابر مدير مركز إشغال الطالبات، والدكتورهشام أبو زيد وكيل مديرية القوى العاملة، وأحمد فاروق مدير فروع مراكز تحديث الصناعة والمدير الإقليمي للصعيد، ورفعت محرز موجه فني بإدارة السلامة والصحة المهنية بسوهاج.