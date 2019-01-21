• «المشاط»: نسعى لفتح أسواق جديدة مثل الصين والهند وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة

التقت، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، جيريمي جونسي، الذي يعد واحدا من أهم المدونين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي المتخصصين في السياحة والسفر، ومؤسس شركة "Beautiful Destinations" العالمية المتخصصة في الترويج السياحي، والذي يزور مصر لأول مرة، واليزبث ليندر المديرة التنفيذية للعلاقات الخارجية للشركة، وريمي كارليوز المدير الإبداعي للشركة، وذلك في حضور المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

يأتى ذلك في إطار خطة وزارة السياحة لتحديث آليات الترويج السياحي لمصر والاستعانة بالتقنيات والمنصات الإلكترونية الهامة التي أصبحت لغة العصر؛ مواكبة للتغييرات المتلاحقة عالميا في هذا المجال.

بحثت الوزيرة سبل التعاون مع الشركة العالمية في تنفيذ بعض جوانب الحملة الترويجية الدولية لمصر، ومنها خلق محتوى ترويجي وتسويقي جديد للأماكن السياحية المختلفة بمصر، وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بالشركة، على "إنستجرام" و"فيسبوك" و"سناب شات" و"يوتيوب" و"ويبو".

حيث إن شركة "Beautiful destinations" تعد من أكبر الشركات المتخصصة عالميا في مجال الترويج السياحي للمقاصد المختلفة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فالشركة لديها أكثر من 20 مليون متابع من أكثر من 180 دولة حول العالم على منصاتها المختلفة.

وأشارت الوزيرة -خلال الاجتماع- إلى أن تحديث آليات الترويج للسياحة هو أحد المحاور الرئيسية التي يتضمنها برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، لافتة إلى أن الحملة الترويجية الجديدة تستهدف تقديم صورة معاصرة وأكثر حداثة لمصر.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط الثلاث محاور الأساسية للحملة وهي المفهوم الترويجي الجديد P" People 2 People2 P" ، إلى جانب الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير "GEM 2020"، والترويج لكل منطقة جذب سياحي على حدة "Branding by Destination".

وأضافت الوزيرة أن الوزارة تسعى لفتح أسواق جديدة مما يمثل طاقة جديدة للسياحة المصرية مثل أسواق آسيا (الصين والهند)، وأمريكا اللاتينية، والولايات المتحدة.

من ناحيته، قال جيرمي جونسي إن المحتوى الترويجي الذي تقدمه الشركة مبتكر ولا يعتمد على الصورة فقط، بل يصاحبه حكاية للمكان، مما يجذب ملايين المتابعين لمواقع الشركة عبر المنصات المختلفة، والذين يسترشدون بما يشاهدونه على مواقع الشركة في اتخاذ قرارات السفر.

كما قام ممثلو الشركة بتقديم عرضا تقديميا لبعض مما تقوم به الشركة، موضحين أن اهتمامات السائحين اختلفت الآن، وأصبحت طرق الترويج التقليدية لا تجذبهم، كما أشاروا إلى أن الشركة لها باع الطويل في الترويج وخلق علامات تجارية للعديد من المقاصد السياحية في الولايات المتحدة الامريكية وأبو ظبي والفلبين وجامايكا والفلبين، بالإضافة إلى أن العديد من شركات الطيران والفنادق العالمية تستعين بالشركة في وضع استراتيجياتها الترويجية.