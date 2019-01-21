الإثنين 21 يناير 2019 10:30 م القاهرة القاهرة 16°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في صفقة انضمام حسين الشحات للأهلي؟
النتـائـج تصويت

الحكومة الألمانية تلغي ترخيص عمل شركة الطيران الإيرانية «ماهان إير»

برلين - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 21 يناير 2019 - 10:09 م | آخر تحديث : الإثنين 21 يناير 2019 - 10:09 م

ألغت السلطات الألمانية تصريح التشغيل الخاص بشركة الطيران الإيرانية ماهان إير، عازية ذلك إلى أسباب تتعلق بالسلامة وللاشتباه في أن الشركة تنقل عتادا وعسكريين إلى مناطق حرب.

ونقلت صحيفة "زد دويتشه تسايتونج" اليوم الاثنين عن مصدر بالحكومة الألمانية قوله أن برلين تشتبه في أن الشركة، المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية منذ عام 2011، تُستغل من قبل الحرس الثوري الإيراني في أغراض عسكرية وأنشطة إرهابية أيضا.

لكنه أشار إلى أن إلغاء تصريح شركة الطيران لا يشكل عقوبات عامة على إيران.

ومن المقرر أن يعلق مكتب الطيران الألماني العمل بتصريح شركة ماهان إير التي تقوم بثلاث رحلات أسبوعية بين طهران ودوسلدورف ورابعة إلى ميونيخ.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك