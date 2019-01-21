انطلاق فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر المشروعات الصغيرة بالسويس

بدأت فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر المشروعات الصغيرة "طريقك لمستقبل أفضل بالسويس"، تحت رعاية اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وبحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، والدكتور الدسوقي عيد، نائب رئيس جامعة السويس، والمهندس خالد نصر، مدير منطقة القناة وسيناء بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والدكتور محمد حسن فادي، معاون وزير الشباب، والدكتور يوسف ورداني، مساعد وزير الشباب لتطوير القدرات الشبابية.

وبدأت الجلسة بكلمة الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ االسويس، شجع فيها الشباب على القيام بمشروعات بدلاً من البحث عن الوظيفة التي لها سقف في الدخل لايمكن أن يتخطاها الشباب، موضحا أن السوق المصري اليوم أصبح فرصة للتسويق والتصدير أفضل من ذي قبل، وأن جهاز تمويل المشروعات يقوم بالتمويل كما يتابع وينمي ويساعد في تسويق المنتجات، مما يساعد على نجاح المشروع.

وضرب نائب المحافظ مثلاً للمشروعات التي يمكن أن يقدم عليها الشباب مثل التعبئة والتغليف وتصنيع الأسماك، مؤكداً على أن اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، أكد على تقديم كل الدعم للشباب، ودفع عجلة التنمية في مجال المشروعات الصغيرة، بالتنسيق مع الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات وجامعة السويس.