وفاة عميل الاستخبارات الأمريكية الذي استلهمت منه قصة فيلم «آرجو» عن 78 عاما

توفي العميل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه)، والذي اشتهر بتهريب رهائن أمريكيين من إيران عام 1980، والذي استلهمت منه فكرة فيلم "آرجو" الحائز على جائزة الأوسكار، عن 78 عامًا.

وغرد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأحد على صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أقدم أعمق التعازي لأسرة الراحل توني مينديز".

وقال بومبيو، الذي وصف مينديز بـ"البطل الأمريكي"، إنه "كان ضابط استخبارات موهوب للغاية. وتمكنه من إخراج الأمريكيين من جمهورية إيران الإسلامية عام 1980 كان مجرد واحدة من انجازاته الكثيرة".

وبعد تقاعده من وكالة الاستخبارات المركزية عام 1990، كتب مينديز 3 مذكرات حول خبراته في الوكالة، بما في ذلك تفاصيل خطته الناجحة لتهريب 6 دبلوماسيين أمريكيين من سفارة طهران في الولايات المتحدة خلال أزمة الرهائن التي استمرت 444 يومًا.

ووصف بن أفليك، الذي أخرج وجسد شخصية مينديز في فيلم "آرجو"، الذي تم عرضه عام 2012، العميل المتقاعد بأنه "بطل أمريكي حقيقي".

وغرد أفليك على تويتر: "لم يسع قط إلى تسليط الأضواء على أعماله، واقتصر سعيه فقط على خدمة بلده".