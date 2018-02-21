تركيا تعلن استهداف قوات من الجيش السوري حاولت الدخول لعفرين أمس

أعلنت تركيا عن استهداف قوات الجيش السوري التي حاولت الدخول إلى منطقة عفرين السورية أمس، بواسطة المدفعية.

وقال إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية، في مؤتمر صحفي منذ قليل، إن الجيش التركي استهدف 40 إلى 50 سيارة للجيش السوري حاولت دخول عفرين، مؤكدا أن دخول الجيش السوري إلى عفرين سيكون له عواقب وخيمة، حسب وصفه.

وتابع: «أجبرنا القوات السورية على التراجع إلى شرق إدلب».

تجدر الإشارة إلى أن القوات التركية أعلنت عن بدء عملية عسكرية ضد الأكراد في عفرين السورية، فيما توصل الأكراد إلى اتفاق مع قوات الجيش السوري للمساعدة في صد الهجوم التركي.