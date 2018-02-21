الأربعاء 21 فبراير 2018 1:09 م القاهرة القاهرة 23.7°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

برأيك.. هل حسم النادي الأهلي لقب الدوري الممتاز للموسم الحالي؟

النتـائـج تصويت

تركيا تعلن استهداف قوات من الجيش السوري حاولت الدخول لعفرين أمس

تركيا تعلن استهداف قوات من الجيش السوري حاولت الدخول لعفرين أمس
تركيا تعلن استهداف قوات من الجيش السوري حاولت الدخول لعفرين أمس
سمير الوشاحي
نشر فى : الأربعاء 21 فبراير 2018 - 11:52 ص | آخر تحديث : الأربعاء 21 فبراير 2018 - 11:52 ص

أعلنت تركيا عن استهداف قوات الجيش السوري التي حاولت الدخول إلى منطقة عفرين السورية أمس، بواسطة المدفعية.

وقال إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية، في مؤتمر صحفي منذ قليل، إن الجيش التركي استهدف 40 إلى 50 سيارة للجيش السوري حاولت دخول عفرين، مؤكدا أن دخول الجيش السوري إلى عفرين سيكون له عواقب وخيمة، حسب وصفه.

وتابع: «أجبرنا القوات السورية على التراجع إلى شرق إدلب».

تجدر الإشارة إلى أن القوات التركية أعلنت عن بدء عملية عسكرية ضد الأكراد في عفرين السورية، فيما توصل الأكراد إلى اتفاق مع قوات الجيش السوري للمساعدة في صد الهجوم التركي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

احدث اخبار شئون خارجية

شارك بتعليقك