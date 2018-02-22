«الجبير» يستبعد عودة السفير السعودى إلى برلين قبل تشكيل الحكومة الألمانية

استبعد وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، عودة السفير السعودى إلى ألمانيا قبل تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة، وجاءت تلك التصريحات بعد ثلاثة أشهر من الأزمة الدبلوماسية بين برلين والرياض إثر تصريحات لنظيره الألمانى زيجمار جابرييل.



وقال الجبير فى مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية إنه «لا يمكن توقع عودة السفير السعودى الذى تم سحبه من برلين فى نوفمبر الماضى قبل تشكيل حكومة جديدة فى ألمانيا».

وأضاف الجبير: «يمكننى أن أقول لكم أننا لسنا سعداء بالتصريحات التى صدرت أخيرا من الحكومة الألمانية»، موضحا «نريد ضمان أن السعودية لا يتم معاملتها مثل كرة القدم»، على حد تعبيره.

وأكد وزير الخارجية السعودى أنه يعتبر العلاقات الألمانية ــ السعودية «ممتازة» من الناحية المبدئية، وقال: «نحن نثمن ونقدر هذه العلاقات.. لكن لدينا مشكلة مع التعليقات التى صدرت من مسئولين ألمان ونريد التعبير بوضوح عن استيائنا من هذه التعليقات لنرى ما سيحدث فى تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة».

وتابع: «نأمل أن يكون بالإمكان إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه».

وكان وزير الخارجية الألمانى اتهم السعودية خلال مؤتمر صحفى فى نوفمبر الماضى بشكل غير مباشر بانتهاج سياسة «المغامرة» فى منطقة الشرق الأوسط، وذلك فى ظل أزمة استقالة رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى من منصبه والتى أعلنها من الرياض ثم تراجع عنها لاحقا، وردا على ذلك أعلنت الرياض سحب السفير السعودى من ألمانيا.

وحاول جابريل التخفيف من وقع تصريحاته قبيل عيد الميلاد (الكريسماس) خلال مقابلته مع صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، حيث قال: «تعليقاتى عن الأزمة اللبنانية لا ينبغى اعتبارها هجوما على دولة معينة فى المنطقة، ولا حتى السعودية»، غير أن تلك التصريحات لم تدفع الرياض لإعادة سفيرها إلى برلين.

يشار إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان جابريل سيظل عضوا فى الحكومة الائتلافية الجديدة فى ألمانيا. وشارك الجبير مطلع الأسبوع الحالى وجابرييل فى مؤتمر ميونيخ الدولى للأمن، فيما لم يتم الإعلان عن لقاء بين الوزيرين على هامش المؤتمر.