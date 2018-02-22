الحكم على ناشط حقوقى بحرينى بالسجن 5 سنوات

قضت المحكمة الكبرى الجنائية فى البحرين، اليوم، بسجن الناشط الحقوقى نبيل رجب خمسة أعوام فى قضية تغريدات معارضة للحرب على اليمن ومنتقدة للإجراءات القضائية فى المملكة، بحسب ما أفاد مصدر قضائى بحرينى وناشطون حقوقيون.



وأوضح المصدر القضائى أن المحكمة الكبرى الجنائية أدانت رجب بـ«إذاعة أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية»، فى إشارة إلى السعودية التى تقود فى اليمن تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية الشرعية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادى فى مواجهة المتمردين الحوثيين منذ مارس 2015.

وبحسب بيان الادعاء، قام رجب بنشر وإعادة نشر عدد من التغريدات من خلال حسابه الخاص بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، تضمنت ادعاءات وأكاذيب أساء من خلالها إلى الهيئات النظامية ممثلة بوزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية التابعة لها وذلك بأن اتهمها بتعذيب السجناء وإذلالهم.

كما نشر رجب، وفقا للتهم التى وجهت إليه، تغريدات تضمنت «بث أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، تتعلق بالعمليات العسكرية التى تقوم بها مملكة البحرين ضمن التحالف العسكرى من الدول الشقيقة» فى اليمن.

وكان رجب قد أدين فى يوليو الماضى فى قضية أخرى تتعلق بـ«نشر شائعات والتضليل» وحكم عليه بالسجن لمدة عامين إثر مقابلات تلفزيونية انتقد فيها الحكومة البحرينية. وقد طعن فى الحكم، لكن محكمة الاستئناف ومحكمة النقض أيدتاه.