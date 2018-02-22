«السياحة الدينية»: لم يصدر قرار رسمي بفرض رسوم على من سبق له العمرة

قال هشام أمين، رئيس لجنة السياحة الدينية، إنه لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن بفرض رسوم محددة على من سبق له العمرة خلال الثلاثة أعوام الأخيرة ويريد أدائها مرة أخرى في الموسم الحالي.

وأضاف «أمين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، مساء الأربعاء، أنه تم الانتهاء من وضع ضوابط موسم العمرة الذي سيبدأ يوم 4 مارس المقبل، إلا أنه يتبقى ضابط واحد فقط وهو منح الأولوية لمن لم يسبق له العمرة من المواطنين، على أن ينتظر من سبق له أداء العمرة خلال الثلاثة أعوام الأخيرة فرصة لاحقة، موضحًا أنه يتم حاليًا بحث آلية تنفيذ هذا الضابط.

وأكد أنه ما يتردد حاليًا حول فرض ألفين ريال على من سبق له العمرة خلال الثلاثة أعوام الأخيرة غير صحيح، ولا يوجد قرار رسمي بذلك، مضيفًا أن رانيا المشاط، وزيرة السياحة، ستصدر الأسبوع المقبل على أقصى تقدير الضوابط النهائية لموسم العمرة، ومن الممكن أن يشتمل على رسوم سيتم فرضها على من سبق له العمرة خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، إلا أنه لم يتم تحديد المبلغ حتى الآن.