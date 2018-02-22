شاختار يقلب الطاولة على روما بثنائية في ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال

قلب شاختار دونتسيك الأوكراني تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه روما الإيطالي، إلى فوز ثمين ومستحق 2 / 1 اليوم الأربعاء في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



تقدم روما بهدف في الدقيقة 41 عن طريق لاعبه التركي الشاب سينجيز أوندير، الذي تلقى تمريرة بينية ماكرة من زميله البوسني إيدين دزيكو، انفرد على إثرها بالمرمى، ووضع الكرة بكل هدوء خلف أندريه بياتوف حارس مرمى شاختار، الذي خرج من مرماه لملاقاته، وتسكن الشباك.



سرعان ما استعاد شاختار اتزانه في الشوط الثاني، ليدرك فاكوندو فيريرا التعادل في الدقيقة 52، بعدما استقبل تمريرة من زميله ياروسلاف راكيتسكي ويراوغ الدفاع بمهارة، قبل أن يضع الكرة بإتقان نحو الشباك.



وفي الدقيقة 71، أضاف فريد الهدف الثاني لشاختار من خلال ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة، حيث وضع الكرة فوق الحائط البشري، قبل أن تصطدم بباطن العارضة وتحتضن الشباك.



بتلك النتيجة تأجل حسم التأهل إلى مباراة الإياب التي ستقام بالملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية الشهر المقبل.



يكفي شاختار التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف شريطة نجاحه في هز الشباك مرتين على الأقل من أجل مواصلة مغامرته في البطولة، فيما بات يتعين على روما الفوز بهدف نظيف على الأقل أو بفارق هدفين حال اهتزاز شباكه، إذا أراد التأهل لدور الثمانية.