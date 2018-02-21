المقاصة يستضيف جينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ64 بدوري الأبطال

يدخل اليوم فريق مصر للمقاصة إختبار صعب في بطولة دوري أبطال إفريقيا عندما يستضيف في السابعة مساءً فريق جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ64 من البطولة وتقام المباراة على ستاد القاهرة بحضور جماهيري.

وتكمن صعوبة المباراة في أن الفريق الفيومي يرغب في تعويض هزيمته في لقاء الذهاب بهدفي الشيخ سابالي وأمادو ديا ندايي ، وذلك من أجل إستكمال المشاركة في البطولة الأفريقية لأول مرة في تاريخ النادي.

من جانبه يسعى طلعت يوسف المدير الفني الجديد لفريق المقاصة لإجتياز الفريق السنغالي في اول مباراة له مع الفريق بعد توليه المهمة رسمياً خلفاً لعماد سليمان ، كما يامل يوسف وصول الفريق إلى دور الـ32 من البطولة ومنح اللاعبين بعض الثقة التي فقدها الفريق بسبب النتائج الغير جيدة الدوري العام.

ويحتل فريق مصر للمقاصة المركز الثالث عشر في جدول مسابقة الدوري برصيد 26 نقطة وهو مركز لا يليق بالنادي مقارنة بالموسم الماضي حيث انهى الفريق الموسم في وصافة جدول الدوري متفوقاً على أنية الزمالك والمصري والإسماعيلي.

إلى ذلك أكد بكري سليم المدير التنفيذي للنادي ، أن الإدارة حددت 5 حافلات لنقل جماهير النادي إلى ستاد القاهرة لمؤازرة الفريق خاصة بعد قرار مسئولي الامن بالموافقة على حضور 10 آلاف متفرج لهذه المباراة.

وقال سليم أن الجماهير تتكون من لاعبي أكاديمية النادي في محافظات الشرقية وبني شويف إلى جانب جمهور محافظة الفيوم ، وكذلك اولياء امورهم ، مؤكداً أن تذاكر المباراة ستوزع على الجماهير بالمجان لضمان حضور مكثف للجمهور في هذه المباراة المهمة.