ظهور مميز للوليد بن طلال ومتعب بن عبدالله مع الملك سلمان فى «العرضة السعودية»

شهد مهرجان الجنادرية الـ32 للتراث السعودى، أمس، أول ظهور علنى يجمع العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز والأميرين الوليد بن طلال ومتعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، بعد إطلاق سراحهما حديثا من فندق «ريتز كارلتون» الرياض.

وبثت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» صورة جمعت الملك سلمان والأمير الوليد ووزير الحرس الوطنى السابق الأمير متعب خلال حفل «العرضة»، حيث أدى الملك سلمان رقصة «العرضة» التراثية السعودية، والتى تم تداولها على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى المملكة.

وذكرت صحيفة «سبق» السعودية، أن الملك سلمان رعى، مساء أمس فى الرياض حفل العرضة السعودية، ضمن نشاطات المهرجان الوطنى للتراث والثقافة «الجنادرية 32».

وكان فى استقبال الملك سلمان، لدى وصوله إلى مقر الحفل بالصالات الرياضية، عدد من الأمراء من أبرزهم عبدالإله بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين، وفيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وخالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطنى رئيس اللجنة العليا لمهرجان «الجنادرية 32».

وأضافت الصحيفة أن الأمراء قاموا «بالسلام على الملك» بعد استقباله، ثم بدأت رقصة العرضة السعودية التى شارك فيها الملك سلمان، بعد أن أخذ مكانه فى المنصة الرئيسة للاحتفال، بالإضافة إلى أن الأمراء السعوديين شاركوه الرقصة.

وتسلم الملك سلمان فى ختام حفل العرضة السعودية هدية تذكارية، قدمها له وزير الحرس الوطنى.

واحتجز الأميران الوليد بن طلال، الذى تقدر ثروته بنحو 17 مليار دولار، ومتعب بن عبدالله فى إطار حملة لمكافحة الفساد أطلقتها السلطات السعودية على أعلى المستويات، احتجزت خلالها عشرات الأمراء وكبار المسئولين ورجال الأعمال، تم إطلاق سراح أغلبهم بعد تسويات مع الحكومة بلغت قيمتها الإجمالية 400 مليار ريال سعودى، بحسب ما أعلنت السلطات السعودية.