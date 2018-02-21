«السيسي»: «إحنا بفضل الله جبنا جول كبير في موضوع الطاقة»

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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بما تم تحقيقه وإنجازه في مجال الطاقة بمصر، وما تم التوصل إليه من اكتشافات، خلال الفترة الماضية.

وقال «السيسي»، خلال افتتاح عدد من مراكز خدمات المستثمرين بوزارة الاستثمار، صباح الأربعاء: «إحنا بفضل كبير جبنا جول يا مصريين في الموضوع ده، والنهاردة مصر حطت رجليها لتكون مركز إقليمي للطاقة في المنطقة».

وأضاف: «أنا بقالي 4 سنين بحلم إن مصر تكون مركز إقليمي للطاقة في المنطقة بتاعتنا، وده بدأ يتحقق، وهيضيف ويدي لينا إيجابيات كثيرة جدًا».

وطمأن المواطنين فيما يتعلق بمسألة استيراد القطاع الخاص للغاز من إسرائيل، قائلًا: «عايز الناس تكون مطمئنة، الدولة أتاحت الفرصة لكي تصبح مركز إقليمي للطاقة».

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأربعاء، مركز خدمات المستثمرين، من مقر وزارة الاستثمار بالقاهرة.

وحضر فعاليات الافتتاح المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وسحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين بالدولة.