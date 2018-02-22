أشبيلية يتعادل سلبيا مع مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال



فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء أشبيلية الإسباني مع ضيفه مانشستر يونايتد الانجليزي، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



عجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار الفرص التي سنحت لهم خلال التسعين دقيقة.



بتلك النتيجة، تأجل حسم التأهل لدور الثمانية إلى مباراة العودة التي ستقام الشهر المقبل على ملعب (أولد ترافورد) معقل يونايتد.



يكفي أشبيلية التعادل الإيجابي بأي نتيجة لمواصلة مسيرته في المسابقة، فيما بات يتعين على مانشستر يونايتد ضرورة تحقيق الفوز إذا أراد الاستمرار في البطولة، التي توج بها في ثلاث مناسبات.