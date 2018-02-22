وزير الخارجية يزور الكلية الجوية ويلقي محاضرة أمام الطلبة

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري، وزير الخارجية، قام صباح اليوم، بزيارة الكلية الجوية، واستقبله اللواء طيار أركان حرب هشام طويلة مدير الكلية، واصطحبه في جولة داخل أروقة الكلية، التي تعد أحد أهم صروح العسكرية المصرية.

وأضاف «أبو زيد»، في تصريح نشرته الصفحة الرسمية للوزارة عبر «فيسبوك»، مساء الأربعاء، أن وزير الخارجية ألقى محاضرة أمام طلبة الكلية بعنوان «تطوير السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 30 يونيو»، استعرض خلالها التطورات التي طرأت على سياسة مصر الخارجية في مرحلة ما بعد استرداد استقلالية القرار الوطني عقب ثورة 30 يونيو 2018.

وأشار إلى تقديم «شكري» خلال المحاضرة، ما قامت به الدبلوماسية المصرية خلال السنوات الأربع الأخيرة، مبرزًا تصديها للدفاع عن ثورة الشعب المصري في الشهور الأولي التالية للثورة في مواجهة محاولات تشويه الصورة وعزل مصر عن المحيط الدولي، موضحًا أن هذه الفترة استغرقت مدة تتراوح بين عام وعام ونصف.

وتابع أن وزير الخارجية أوضح للطلاب المحطة الثانية في تطور السياسة الخارجية للدولة بالانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة امتلاك زمام المبادرة في تناول الملفات الحيوية للمصالح المصرية وفي مقدمتها الاهتمام بالدائرة الإفريقية واستعادة قوة علاقات مصر بدول إفريقيا، وتعزيز علاقات مصر مع شركائها الاستراتيجيين مع الحيلولة دون الانجراف إلى الاستقطاب الدولي لإتاحة حيز أكبر من المناورة أمام صانع القرار المصري لتحقيق أهداف مصر ومصالحها الحيوية، لافتًا إلى استحواذ ملف سد النهضة على اهتمام خاص، وتتويجه بالتوقيع على اتفاق إعلان المبادئ في مارس 2015.

واستطرد أن سامح شكري، جدد التأكيد في كلمته على أولوية الدائرة العربية والشرق أوسطية في السياسة الخارجية المصرية، وأشار إلى مواجهة المنطقة العربية معضلة كبرى على مدار السنوات الماضية بالموائمة بين متطلبات التغيير والحيلولة دون انهيار الدولة الوطنية، وهو ما نجحت مصر في تقديم النموذج الداعم له بإثبات إمكانية التغيير المتدرج والمنضبط.

وذكر أنه دار حوار تفاعلي بين وزير الخارجية وطلبة الكلية الجوية عقب المحاضرة، تطرقوا خلاله إلى عدد من القضايا والموضوعات الدولية، متابعًا أن مداخلات الطلاب عكست حرصهم الكبير على مكانة مصر الدولية ورغبتهم في التعرف على الكثير من التفاصيل حول مواقف مصر تجاه عدد من القضايا المرتبطة بالأمن القومي.