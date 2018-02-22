عصام شيحة: لن أترشح لرئاسة حزب الوفد لأنه حاليا «مستنقع»

قال عصام شيحة، القيادي السابق في حزب الوفد، إنه لن يترشح لرئاسة الحزب في ظل الظروف المحيطة به، واصفًا إياها بـ«المستنقع».

وأضاف «شيحة»، خلال لقائه ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أن هناك صراع أنداد وورثة بالحزب، ما أدى إلى تفريغه من قياداته وأبنائه الأوفياء الذين كانوا يدينون له بالولاء، لافتًا إلى أن هذا أمر محزن جدًا للمصريين، حسب تعبيره.

وأشار إلى الأزمة الحالية بالحزب، والتي قال إنها تتمثل في اللائحة الداخلية التي كشفت حقيقة المشكلة ما بين «الورثة»، معقبًا: «لم يعد الحزب العدة للانتخابات الرئاسية، ولم يعد مستقل ماليًا، وهذا أدى إحجام القيادات الكبيرة الوفدية عن المشاركة في انتخاباته».

ولفت إلى أن الدكتور سيد البدوي سيترك الحزب وهو مديون لمؤسسة الأهرام والتأمينات، معقبًا: «فيه شخص مسؤول في الحزب قالي إن العاملين في الوفد بيتسولوا».

وعن تعامل القيادة السياسية المصرية مع الرأي العام، قال إنها: «حريصة على احترامه، والمصريون أصبحوا فاعلين وليس مفعولًا بهم، لأن المعلومة تأتي من القيادة بشفافية وبوضوح شديد».

يذكر أن الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أجرى تعديلًا في موعد إجراء انتخابات رئاسة الحزب، لتصبح يوم الجمعة الموافق 30 مارس، عقب انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية في 28 مارس المقبل.