زيدان يشيد بفوز الريال على ليجانيس



أبدى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد سعادته البالغة، بفوز الفريق الملكي 3 / 1 على مضيفه ليجانيس اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة عشر لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.



وقلب الريال تأخره بهدف مبكر في الدقيقة السادسة إلى فوز ثمين ومستحق بعدما تمكن لاعبوه من الرد بثلاثة أهداف، ليواصل صحوته في المسابقة بتحقيق انتصاره الثالث على التوالي، ويرتقي إلى المركز الثالث في ترتيب المسابقة، بفارق 14 نقطة خلف غريمه التقليدي برشلونة (المتصدر).



أكد زيدان، خلال تصريحات أدلى بها عقب الفوز، أن قراره باستبعاد البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو من المباراة من أجل إراحته وإبقاء الجناح الويلزي جاريث بيل على مقاعد البدلاء كان صائبا، بعدما ظهرت العناصر الأخرى بشكل جيد للغاية في اللقاء.



قال المدرب الفرنسي "إن إيسكو وبنزيمه تعاونا بشكل جيد، فيما قدم الجناحان لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو مستوى ممتازا".



أضاف زيدان "نجحنا في السير على الطريق الصحيح في هذه المباراة الصعبة".



وتابع "إنني سعيد بقدرتنا على الرد واستعادة اتزاننا سريعا بعد تأخرنا بهدف مبكر، تمكنا من التعادل بعد خمس دقائق فقط".



وأثنى زيدان أيضا على القدرات الهجومية الهائلة التي بات يمتلكها الفريق حاليا، حيث قال "فرضنا سيطرتنا على اللقاء في أغلب الفترات.. إننا الآن نسلك مسارا صحيحا".



وأوضح "أحرزنا 23 هدفا في مبارياتنا الخمس الأخيرة بالبطولة، وأضفنا ثلاثة أهداف أخرى اليوم".



اختتم مدرب الريال تصريحاته، قائلا "عدنا إلى المركز الثالث في ترتيب المسابقة مجددا، وهدفنا الآن هو مواصلة التقدم من أجل الانقضاض على المركز الثاني".



بتلك النتيجة، رد الريال اعتباره أمام ليجانيس، الذي تسبب في الإطاحة بالفريق الملكي من دور الثمانية لبطولة كأس ملك إسبانيا هذا الموسم.