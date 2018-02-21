وزير الزراعة يشارك في اجتماعات الدورة الـ30 للمؤتمر الإقليمي لـ«الفاو» بالخرطوم

يشارك عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، في اجتماعات الدورة الـ30 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، بحضور وزراء الزراعة من دول قارة إفريقيا، والتي تعقد بالعاصمة السودانية الخرطوم، خلال الفترة من 21 وحتى 23 فبراير الجاري.

وقال الوزير، إنه يشارك في الاجتماعات 38 وزيرًا للزراعة من الدول الإفريقية، وكبار المسئولين والخبراء من دول القارة السمراء وخارجها؛ للوقوف على آخر التحديات المتعلقة بالأغذية والزراعة؛ لتعزيز الترابط الإقليمي فيما يخص السياسات العالمية والقضايا السياسية.

وأضاف «البنا»، في بيان صحفي اليوم، أن هذه الاجتماعات سينتج عنها عدد من التوصيات والتوجيهات والتي ستعد بمثابة برنامج عمل للمنظمة ومكتبها الإقليمي خلال العامين المقبلين، لافتاً إلى أن أجندة المؤتمر تتضمن عددا من الموضوعات من بينها أوضاع الأمن الغذائي في إفريقيا ووضع المكاتب اللامركزية وتشغيل الشباب في القطاع الزراعين والتنوع البيولوجي وتأثيرات التغيرات المناخية على القطاع الزراعي في إفريقيا.

وأوضح أن الاجتماعات أيضاً ستعتمد البرامج الخاصة بتحقيق الحفاظ على استدامة الموارد البحرية والنهرية ومعالجة القصور في استخدامات وتطبيقات نظم سلامة الغذاء بإفريقيا، فضلاً عن مناقشة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لتحقيق النمو الزراعي المستدام والتحول الريفي في إفريقيا، كذلك مناقشة الإجراءات المشتركة التي اتخذتها المنظمة وشركاؤها في مجالات مختلفة بهدف القضاء على الجوع بحلول عام 2025.

ومن المقرر أن يعقد «البنا» على هامش هذه الاجتماعات لقاءات مع عدد من المسئولين السودانيين من بينهم: وزير الزراعة والغابات ووزيرة الثروة الحيوانية ووالي ولاية نهر النيل بجمهورية السودان؛ لبحث تفعيل التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

وتُعقد الاجتماعات هذا العام تحت شعار «التنمية المستدامة للنظم الزراعية والغذائية في إفريقيا من أجل تحسين وسائل الإنتاج وخلق فرص عمل لائقة وجاذبة للشباب».