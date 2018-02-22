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مدير مستشفى عفرين: القوات التركية تستخدم أسلحة كيميائية ضد المدنيين

أحمد العيسوي
نشر فى : الأربعاء 21 فبراير 2018 - 11:27 م | آخر تحديث : الأربعاء 21 فبراير 2018 - 11:27 م

قال الدكتور جوان محمد، مدير عام مستشفى عفرين، إنهم لديهم أدلة موثقة على استخدام القوات التركية لأسلحة كيميائية ضد المدنيين في منطقة عفرين.

 

وأضاف «محمد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر الفضائية المصرية الأولى، مساء الأربعاء، أن المستشفى ستعد تقريرًا موثقًا حول استخدام الأسلحة الكيماوية في عفرين ورفعها إلى الأمم المتحدة.

 

وأشار إلى تأكد الأطباء من وجود استخدام للأسلحة الكيميائية، نظرًا لمشاهدتهم حالات من قبل تمت إصابتها في حلب عقب استخدام الأسلحة الكيميائية هناك، مؤكدًا أنهم واثقون من أن دراساتهم أثبتت وجود إصابات بغاز كيميائي.

 

يذكر أن الجيش التركي بدأ عملية عسكرية في منطقة عفرين الحدودية السورية، قبل شهر بدعوى محاربة الإرهاب.


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