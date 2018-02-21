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مقتل 5 رجال شرطة في هجوم على مركزهم بجنوب إفريقيا

مقتل 5 رجال شرطة في هجوم على مركزهم بجنوب إفريقيا
مقتل 5 رجال شرطة في هجوم على مركزهم بجنوب إفريقيا
جوهانسبرج- د ب أ
نشر فى : الأربعاء 21 فبراير 2018 - 11:54 ص | آخر تحديث : الأربعاء 21 فبراير 2018 - 11:54 ص

ذكر مسؤولون أن خمسة رجال شرطة قتلوا خلال هجوم على مركز شرطة في مدينة كيب شرق جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الشرطة، خايا تونجيني: «إنه يوم حزين للغاية، بعد أن اقتحم لصوص مركز الشرطة، قتلوا ثلاثة من أفراد الشرطة»، مضيفا أن اللصوص المشتبه بهم اقتادوا بعد ذلك اثنين آخرين من رجال الشرطة معهم، أثناء فرارهم، وعُثر بعد ذلك على جثتيهما على جانب الطريق.

وتم سرقة بعض الأسلحة من المركز، حسب «تونجيني»، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كان ذلك هو الدافع وراء الجريمة.

وقتل المشتبه بهم أيضا، جنديا خارج الخدمة، بينما كانوا يفرون.


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