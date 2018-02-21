إقالة مدرب الهلال يُثير الجدل في الوسط الرياضي السعودي

أثار قرار مجلس إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم ، بإقالة مدرب الفريق الأرجنتيني رامون دياز عقب تذيل الفريق لمجموعته بدوري أبطال آسيا ، ردود فعل واسعة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث تبارى عديد من الرياضيين والمتابعين في إبداء رأيهم بشأن قرار الإقالة.

وقال صالح النعيمة ، قائد المنتخب السعودي ونادي الهلال سابقا ، : "يجب ألا نتحدث إلا بعد معرفة أبعاد أي قرار، والآن الأمير نواف (رئيس نادي الهلال) أقرب مني ، ولن أكون أحرص منه في هذا الوقت على صالح للهلال. كلي ثقة بالرئيس واللاعبين في اجتياز هذه المرحلة".

وأوضح عبد الله الدرويش ، مقدم برامج رياضية بقناة "العربية" :"رامون دياز ضحى بعرض اتحاد الكرة الأرجنتيني من أجل الهلال، والآن، تقيله إدارة الفريق الأزرق بحجج غريبة وغير منطقية".

وقال محمد العميري ، الناقد ببرنامج "أكشن يا دوري" : "فريق افتقد للاعبين مهمين مثل إدوارد والعابد وسالم وخريبين، فمن الطبيعي أن يتأثر، ودياز رسب في إيجاد الحلول".

أما سلطان زاهد عضو شرف نادي الهلال ، فقال :"لست مع فلسفة تغيير المدربين في هذا التوقيت، ولكن إدارة النادي أعلم بخوافي الأمور، وما هو أنسب للفريق، أتمنى أن يكون القرار صائباً، ونشكر دياز على كل ما قدمه".

ورشح بندر الراشد المدرب سامي الجابر (نجم الهلال السابق) لقيادة الفريق قائلا :"الوطني سامي الجابر هو الأنسب لقيادة الهلال خلال الفترة المقبلة بعد رحيل دياز".

هذا وقد قرر مجلس إدارة نادي الهلال في ساعة متأخرة من مساء أمس إقالة دياز بعد تذيل الفريق مجموعته بدوري أبطال آسيا إثر خسارته أمام استقلال طهران الإيراني بهدف نظيف في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بالبطولة مساء أمس الثلاثاء.

وأصدر النادي بياناً أكد فيه عقد الإدارة اجتماعات مع "دياز" خلال الفترة الأخيرة لمناقشته حول بعض قناعاته وإدارته الفنية للفريق رغبة منها في تحسين المستوى والنتائج لإسعاد جماهير الهلال.

وأضاف البيان : "لكن استمرار الفريق في تقديم مستويات ونتائج غير مرضية لمجلس الإدارة والجماهير أدى لإقالة المدير الفني".

وأشار البيان إلى أنه تم تكليف مدرب الفريق الأولمبي لكرة القدم بالنادي، الأرجنتيني خوان براون بإدارة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تقديم الشكر لمواطنة دياز على الفترة التي قاد فيها الفريق ومساهمته في تحقيق الفريق لقب بطولتي كأس خادم الحرمين الشريفين والدوري في الموسم الماضي ووصول الفريق لنهائي دوري أبطال آسيا 2017 .