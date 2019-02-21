دول الاتحاد الأوروبي تقر قواعد أشد صرامة لحماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى الإعلامي

أعلنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأربعاء، اتفاقها على إصلاح قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى الإعلامي بما يعطي المؤسسات الإعلامية الكبرى حماية أكبر لمحتواها الإعلامي في مواجهة شركات الإنترنت الكبرى التي تعيد نشر هذا المحتوى.

في المقابل ترى منظمات حقوقية مثل منظمة المستهلك الأوروبي أن هذه الإجراءات ستضر بحرية تداول المعلومات. كما تعارض شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة جوجل هذه الإجراءات، مشيرة إلى أنها ستضع شركات الإنترنت تحت رحمة الاتهامات بانتهاك حقوق الملكية الفكرية وتقلص تدفق المستخدمين إلى مواقع المؤسسات الإعلامية.

كما تتضمن الإجراءات الجديدة إلزام منصات الإنترنت مثل يوتيوب بفحص المحتوى الذي تبثه من أجل التأكد من التزامها بحقوق الملكية الفكرية.

كان مفاوضو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبرلمان قد اتفقوا الأربعاء الماضي، على تعديلات قوانين حماية الملكية الفكرية، بهدف حماية حقوق الناشرين عبر الإنترنت، بدول الاتحاد.

وبذلك سيتعين مستقبلا على محركات البحث الإخبارية مثل "جوجل" دفع أموال للناشرين في الدول الأعضاء مقابل نشر مقتطفات من الأخبار أو المقالات الخاصة بالناشرين.

كانت المفوضية الأوروبية اقترحت هذه التعديلات في 2016 كجزء من إعادة النظر بشكل عام في قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية في دول الاتحاد الأوروبي التي تعود إلى عام 2001 ولم تعد ملائمة للعصر الرقمي الحالي، بحسب المفوضية، التي تمثل الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.