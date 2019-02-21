تراجع أسهم «ميرسك» للشحن بنحو 10% بعد توقعها انخفاض الأرباح في 2019

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تراجعت أسهم شركة "ايه بي مولر.ميرسك" للشحن بنحو 10%، اليوم الخميس، وذلك بعدما كشفت الشركة أنها تتوقع انخفاض أرباحها خلال العام الجاري بنسبة تتجاوز توقعات المحللين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الشركة القول في بيان إنها تتوقع أن تبلغ الأرباح التشغيلية قبل حساب الفوائد وضريبة الاستهلاك خلال العام الجاري نحو 4 مليارات دولار.

وكان محللون استطلعت "بلومبرج" أراءهم توقعوا أن تسجل الأرباح 4.77 مليار دولار.

وانخفضت الأسهم بنحو 9.7 %، وبلغ سعر تداول السهم 8.7 % منذ التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي في كوبنهاجن.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سورين سكو، "هناك حاجة لتحسين الربحية".