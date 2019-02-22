استقالة حكومة كازاخستان بسبب مشاكل اقتصادية

أقال رئيس كازاخستان نور سلطان نازارباييف، الذي يحكم البلاد منذ نحو 3 عقود، اليوم الخميس مجلس الوزراء بسبب مشاكل اقتصادية.

وأشار نازارباييف بقوة في خطاب إلى ضرورة استقالة أعضاء مجلس الوزراء، وبعد ذلك بفترة قصيرة قبل استقالاتهم، وذلك وفقا لبيانات تم نشرها على الموقع الالكتروني للرئاسة الكازاخية.

وفي خطاب للأمة، قال نازارباييف، الذي يحكم كازاخستان منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي، إن مجلس الوزراء عجز عن خلق "تحفيز حقيقي لنمو جيد للاقتصاد"، وقال إن "المشاريع الصغيرة والمتوسطة لم تصبح محركا للنمو حيث لم يكن تطويرها أولوية لمجلس الوزراء".

ويعد الناتج المحلي الإجمالي لكازاخستان البالغ نحو 160 مليار دولار هو الأعلى بين جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق في آسيا الوسطى، وقال نازارباييف إن "المواد الخام تشكل بالأساس المحرك لنمو الناتج المحلي الإجمالي".