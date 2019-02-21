ألمانيا تلزم شركات شحن السيارات الكهربية بتركيب عدادات شحن

من المقرر أن تسري في ألمانيا اعتبارا من أول أبريل المقبل، لائحة قانونية جديدة تلزم الشركات المشغلة لمحطات شحن السيارات الكهربائية بتركيب عدادات لقياس كمية الكهرباء التي يتم شحن السيارات بها، بشكل دقيق، حتى يستطيع أصحاب السيارات التأكد من دقة الأسعار التي يطالبون بتسديدها مقابل شحن سياراتهم كهربيا.

وبذلك يمكن أن تلغى قاعدة محاسبة أصحاب السيارات الكهربائية على شحن سياراتهم على أساس ثمن الدقيقة، وهي القاعدة المعمول بها حاليا.

ومع أن هذه اللائحة تبدو ثانوية وغير جديرة بالاهتمام إلا أنه لا توجد حتى الآن عدادات لقياس التيار الكهربائي المستمر أو المباشر، وهو أسرع بكثير في الشحن من التيار المتردد، وهو أمر ينسحب على جميع الشركات المشغلة لمحطات شحن السيارات الكهربائية، حسبما قال متحدث باسم شبكة "أيونيتي"، التي تضم عدة شركات منتجة للسيارات الكهربائية وهي شركة فولكسفاجن و شركة BMW و شركة دايملر وشركة فورد.

ويعمل هذا الاتحاد من الشركات على الإسراع في إقامة محطات شحن سريع بامتداد الطرق السريعة في ألمانيا.

وقالت الشبكة إنها بصدد التفاوض مع الهيئات المعنية بالقياسات والموازين في الولايات الألمانية بهذا الشأن، وإنها تتوقع أن تتوفر هذه العدادات خلال الربيع المقبل.

ويصل عدد محطات الشحن السريع للسيارات الكهربية التابعة للشركة 55 محطة في الوقت الحالي، بكل منها أربعة إلى ستة أعمدة شحن، وفي ثمان ولايات، وتسعى الشبكة للوصول بهذا العدد إلى 400 محطة.