الشرطة الألمانية تلقي القبض على جهاديين اثنين على صلة بداعش

قامت الشرطة الألمانية اليوم الخميس بحملة مداهمات لعدة شقق في ولاية هيسن وولاية شمال الراين ويستفاليا وأسفرت الحملة عن القبض على اثنين من الإسلاميين.

وقال الادعاء العام في فرانكفورت اليوم إن الشخصين هما زوجان في السادسة والعشرين من العمر يقيمان بمنطقة راونهايم.

وأضاف الادعاء العام أن الشخصين سافرا إلى تركيا برفقة طفليهما في نوفمبر 2016 ونجحا في الوصول إلى منطقة يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامي الإرهابي داعش في الأراضي السورية، بغرض الاشتراك في "أعمال جهادية".

وأفادت البيانات المتوافرة أن تركيا ألقت القبض على الشخصين ورحلتهما إلى ألمانيا من قبل، كما أفادت أن التفتيش الذي تم صباح اليوم يتعلق بالبحث عن 12 مدانا في سن بين الثانية والعشرين والثالثة والثلاثين يحمل بعضهم الجنسية الألمانية وبعضهم الجنسية الألمانية المغربية.

وذكرت السلطات أن التحقيقات معهم تتعلق بالتحضير لعمل جسيم ضد الدولة أو المساعدة في تنفيذه، وأضافت السلطات أن من المعتقد أن هؤلاء المتهمين حاولوا السفر إلى سوريا والمشاركة في العمليات القتالية أو الهجمات التي تشنها الجماعات الإسلامية الإرهابية أو مساعدة غيرهم في القيام بذلك.

وقال الادعاء العام إن هناك شبهات قوية ضد الزوجين، ومن المقرر أن يمثلا أمام قاضي التحقيقات خلال اليوم الخميس.

وأعلن الادعاء العام أن حوالي 200 شرطي شاركوا في علميات المداهمة التي تمت في بلدات ريسلسهايم وراونهايم وبيبيسهايم في ولاية هيسن بالإضافة إلى بلدة كيربن في ولاية شمال الراين ويستفاليا.

وذكر الادعاء العام أن الشرطة قامت بتفتيش 15 مسكنا وضبطت أموالا بمئات الآلاف وسكاكين ومستندات مكتوبة ومستندات محفوظة في صورة إلكترونية.

كانت متحدثة باسم الادعاء العام بولاية هيسن ذكرت في مدينة فرانكفورت، أن هناك تحقيقات ضد هؤلاء للاشتباه في أنهم كانوا يعدون لتنفيذ عمل عنيف يمثل خطرا على الدولة.