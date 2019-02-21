بومبيو: واشنطن لن تسمح بعودة هدى المثنى بعد انضمامها لداعش

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان الأربعاء، إن الولايات المتحدة لن تسمح بعودة مواطنة أمريكية غادرت ولاية ألاباما للانضمام لتنظيم داعش في سوريا.

وأضاف البيان أن "السيدة هدى مثنى ليست مواطنة أمريكية، ولن يسمح لها بالدخول إلى الولايات المتحدة، فهي ليس لديها أي ارتباط قانوني أو جواز سفر أمريكي صالح، أو الحق في الحصول على جواز سفر، أو أي تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة".

والتحقت المثنى بالمدرسة الثانوية، ولكنها لم تكمل مرحلة التعليم العالي في ولاية ألاباما الواقعة جنوب الولايات المتحدة، وكانت المثنى، وهي من أسرة مسلمة، قد ذكرت لإحدى وسائل الإعلام المحلية أنها لا يمكنها التغاضي عن الآراء المتطرفة بأي شكل من الأشكال.

ولا تزال أسرة المثنى تقيم في الولايات المتحدة، حيث أنها تقود حملة قانونية لتسهيل عودتها، بينما أفادت تقارير بأن هدى قد أعربت عن بعض الأسف على أفعالها، وغادرت المثنى الولايات المتحدة عندما كانت في التاسعة عشر من عمرها.