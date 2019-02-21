إحصاء: متوسط نفقات كل تلميذ بالمدارس الألمانية بلغ 7100 يورو خلال 2016

كشف المكتب الاتحادي للإحصاء أنه تم إنفاق 7100 يورو في المتوسط، من الميزانيات العام على كل تلميذ في المدارس الحكومية في ألمانيا خلال عام 2016.



وذكر المكتب اليوم الخميس أن هذا المبلغ يزيد بنحو 200 يورو، عما تم رصده في عام 2015 الذي يسبق ذلك العام، وأرجع الباحثون سبب الزيادة إلى تراجع عدد التلاميذ.



وبحسب بيانات المكتب، تختلف النفقات على كل تلميذ بين الأنواع المختلفة من المدارس، وأوضح المكتب أنه تم إنفاق 7700 يورو في المتوسط لكل تلميذ في مدارس التعليم العام، فيما بلغت 6200 يورو في المدارس الابتدائية ووصلت إلى 8200 يورو في المدارس المتكاملة.



وانخفضت النفقات في المدارس المهنية إلى 4900 يورو، ويمكن أن يرجع ذلك بصفة خاصة إلى نظام الحصص ذات الدوام الجزئي في المدارس المهنية داخل النظام المزدوج.



ورصد المكتب وصول النفقات على كل تلميذ في ولايتي برلين وهامبورج إلى 9200 أو 9000 يورو، فيما كانت أقل التكاليف في ولاية شمال الراين-فيستفاليا بواقع 6200 يورو وولاية شلزفيج-هولشتاين بواقع 6300 يورو.



وأوضح المكتب الاتحادي للإحصاء أن الجزء الأكبر من النفقات، نحو 80 بالمئة منها، كان للموظفين.