القوات الخاصة تدمر سجنا تابعا لطالبان وتقتل 2 من عناصرها بشرق أفغانستان

شنت القوات الخاصة الأفغانية، عملية في إقليم كابيسا بشرق البلاد، أسفرت عن تدمير أحد السجون التابعة لحركة طالبان، ومقتل اثنين من المسلحين.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الافغانية عن مصادر عسكرية مطلعة، قولها اليوم الخميس، إن "القوات الخاصة الأفغانية قتلت اثنين من عناصر طالبان، ودمرت أحد السجون التابعة لها، هذا الأسبوع، في منطقة تاجاب في كابيسا".

وأضافت المصادر أن القوات الخاصة الأفغانية شنت أيضا غارة في منطقة شينداند بإقليم هيرات، ما أسفر عن مقتل 3 من عناصر طالبان.

في الوقت نفسه، أسفرت غارة جوية جرت بالقرب من منطقة تارين كوت، عن مقتل أحد عناصر طالبان، وأضافت المصادر أن أكثر من 21 من عناصر طالبان كانوا قد لقوا حتفهم في غارة جوية بالمنطقة نفسها.

ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، ومن بينهم طالبان، على العمليات حتى الآن.