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البرازيل تعتزم رفع سن التقاعد للحد من عجز الميزانية

بوجوتا - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 21 فبراير 2019 - 12:23 ص | آخر تحديث : الخميس 21 فبراير 2019 - 12:23 ص

تعتزم البرازيل إجراء إصلاحات في مجال التقاعد تهدف إلى تحقيق وفورات بأكثر من تريليون ريال (270 مليار دولار) للحكومة على مدار عقد من الزمان، سوف تشمل سن تقاعد أعلى.

وسيتيح الاقتراح، الذي سلمه الرئيس جاير بولسونارو إلى الكونجرس الأربعاء، للنساء التقاعد في سن 62 والرجال في سن 65.

ولا يوجد حاليا أي حد أدنى رسمي لسن التقاعد، لكن الكثير من الأشخاص يتقاعدون بالفعل في الخمسينات من عمرهم.

وتأتي الوفورات أيضا من معدلات ضرائب متغيرة ونظام اختياري للادخار لعمر التقاعد في حسابات فردية تديرها جزئيا كيانات خاصة.

وأخفقت الحكومات السابقة في إصلاح نظام المعاشات، الذي كان مساهما رئيسيا في العجز الكبير في ميزانية البلاد.

ولا يزال اقتراح الحكومة بحاجة إلى موافقة الكونجرس ليدخل حيز التنفيذ.


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