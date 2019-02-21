إيران: الصراع العسكري مع إسرائيل «غير مستبعد»

• اليوم.. البحرية الإيرانية تبدأ مناورات في مضيق هرمز تشهد إطلاق صواريخ من الغواصات لأول مرة



اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إسرائيل، بأنها "تنزع للمغامرة" بتنفيذها حملات قصف في سوريا، قائلا إنه لا يستطيع استبعاد احتمال اندلاع صراع عسكري بين البلدين.

وقال ظريف، في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، اليوم الخميس، إن وجود إيران في سوريا بناء على دعوة الحكومة السورية بينما تنتهك إسرائيل المجال الجوي اللبناني والسوري، بالإضافة إلى القانون الدولي.

وأضاف ظريف أن "هناك نزعة للمغامرة من جانب إسرائيل ونزعة المغامرة تكون دائما خطيرة"، وفقا لوكالة "رويترز".

ولدى سؤاله عما إذا كان يرى بوادر صراع عسكري بين إيران وإسرائيل، أجاب ظريف: "كلا، لكنني لا أستطيع استبعاد الاحتمال".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن إسرائيل نفذت مئات الهجمات ضد أهداف إيرانية وعناصر جماعة حزب الله اللبنانية في سوريا على مدار السنوات الماضية، وإنها ستكثف الهجمات بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

في غضون ذلك، تنطلق، غدًا الجمعة، مناورات واسعة للقوات المسلحة الإيرانية، تستخدم فيها أسلحة متنوعة من بينها "صواريخ بحرية" تطلق من الغواصات للمرة الأولى في هذه المناورات الدورية التي تستغرق 3 أیام.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، فإن المناورات "الولایة 97" ستشهد مشاركة كبار قادة القوة البحریة للجیش، في منطقة تبلغ مساحتها ملیونی كیلومتر مربع من مضیق هرمز إلى مدار 10 درجات في المحیط الهندي.

وقال الأدمیرال حسین خانزادي، قائد القوة البحریة للجیش الإيراني، إن المناورات البحریة تجری على عدة مراحل، مثل استعراض القوات البحریة، وانتشار القطع البحریة والعملیات في البر والبحر واستعراض القوة.

وأضاف خانزادي في تصریح للصحفیین، أن القطع البحریة فوق السطح وتحت السطح والمروحیات ستشارك في الاستعراض العسكري، وتستخدم بعض المعدات في إطار التدریب، كما یستخدم جزء آخر من المعدات العسكریة البحریة لأول مرة، كما تطلق ولأول مرة صواریخ من الغواصة.

ولفت خانزادي إلى المناورات ستشمل كذلك استخدام الطائرات الموجهة عن بعد للاستطلاع والمراقبة، كما یتم التمرین علي الحرب الإلكترونیة فی هذه المناورات. وأشار إلى أن جزء من العملیات مكرسة للعملیات التي تجری لصد العدو الفرضي في المیاه والبر.