الخارجية الروسية: أوكرانيا والناتو يخططون لاستفزاز جديد في البحر الأسود

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن السلطات الأوكرانية تخطط لاستفزاز جديد في مضيق كيرتش الرابط بين البحر الأسود وبحر آزوف بمشاركة ممثلي حلف الناتو في هذه العملية.

وقال لافروف، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن السلطات في كييف تحضر حاليا لعملية اختراق جديدة مع انتهاك قواعد المرور عبر هذه المنطقة المعقدة، موضحا أن الحديث يدور عن محاولة جديدة لتنظيم اختراق سفن حربية أوكرانية لمضيق كيرتش دون توجيه أي طلبات إلى الجانب الروسي في هذا الشأن، أو إتخاذ تدابير أمنية لازمة، أو حضور مرشدين روس على متن هذه السفن.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن لديه معلومات بأن كييف عرضت على دول الناتو إرسال ممثلين للحلف ليحضروا على متن هذه السفن، كي تكون عملية الاختراق مع الناتو.