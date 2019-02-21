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اتصال هاتفي بين بوتين ونتنياهو غداة إعلان إرجاء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لموسكو

موسكو - د ب أ
نشر فى : الخميس 21 فبراير 2019 - 2:21 م | آخر تحديث : الخميس 21 فبراير 2019 - 2:21 م

أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويأتي الاتصال غداة إعلان إرجاء زيارة نتنياهو لموسكو، والتي كان مقررا لها اليوم.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن الكرملين القول في بيان :"بمبادرة من الجانب الإسرائيلي، جرت مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وأضاف البيان :"قبيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي المقرر إجراؤها في المستقبل القريب إلى موسكو، جرى تبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة والأجندة الدولية والثنائية".

ولم يشر البيان إلى الموعد الجديد للزيارة التي كان من المخطط أن تشهد بحث التعاون الثنائي بين البلدين والوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والوضع في سوريا والتواجد الإيراني بها.

وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن نتنياهو ألغى الزيارة بسبب الضغوط السياسية التي يتعرض لها قبل الانتخابات العامة المقررة في التاسع من أبريل المقبل.


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