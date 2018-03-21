الإعلان عن أسماء 5 أمهات مثاليات في شمال سيناء

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعي في شمال سيناء، عن أسماء الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة لعام 2018.

وأكد منير أبو الخير، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، أن الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة هن كلًا من مديحة محمد فتح الباب، من حي الدواغرة بمدينة بئر العبد، ونجفة محمد أحمد، من قرية نجيلة ببئر العبد، ومنال سويلم أحمد، من مدينة العريش، وجميلة سالم محمد، من قرية تجيلة ببئر العبد، ووفاء محمد زايد، من مدينة بئر العبد.

وأضاف «أبو الخير»، أن محافظة شمال سيناء ستكرم الأمهات المثاليات نهاية الشهر الجاري، في احتفالية كبرى بالعريش، بحضور المحافظ السيد عبد الفتاح حرحور، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.